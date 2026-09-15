Esta es la portada de SPORT de hoy, martes 15 de septiembre

La portada de SPORT de este martes 15 de septiembre tiene como gran protagonista a Gabriel Jesus, que habla en una entrevista exclusiva sobre sus primeros meses como azulgrana.

Bajo el titular “El vestuario del Barça es diferente, estamos unidos”, el brasileño destaca el ambiente que se ha encontrado en el equipo y reconoce la ilusión que le hizo conocer el interés azulgrana: “Cuando supe que el Barça me quería, estaba como un niño corriendo por casa”.

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El delantero también habla de su situación deportiva —“Me veo titular, pero Raphinha lo está haciendo muy bien”—, se moja con el Balón de Oro asegurando que Lamine Yamal debe ganarlo y deja un guiño a su pasado con Pep Guardiola: “Un día llamaré a Pep y le invitaré a comer o a desayunar”.

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La portada se completa con la visita del Real Madrid al Elche, sin margen de error; la buena dinámica del Espanyol de Roberto antes de medirse al Rayo Vallecano; y una semana clave para decidir el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1.