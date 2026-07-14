La portada de SPORT de hoy martes, 14 de julio de 2026

Llegó el día. Francia y España se juegan en Dallas el pase a la final de la Copa del Mundo. Y este es el tema que preside la portada de SPORT de este martes.la escuadra española busca la que sería su segunda final, después de la de Sudáfrica en 2010, mientras que los galos buscan alcanzar el mismo partido con el que acabaron en la última edición del campeonato.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Todo apunta a que Pedri puede regresar al once inicial, después de ser suplente en el partido de cuartos contra Bélgica. Y quien estará desde el inicio con toda seguridad es Lamine Yamal, pletórico y listo para hacer historia.

Y con una gran parte de los futbolistas aún en el Mundial, el Barça 2026-2027 arrancó ayer con las primeras revisiones médicas. Hansi Flick ya trabaja con los efectivos que puede para empezar a preparar la nueva temporada.

En MotoGP, Marc Márquez aún saborea las mieles de la última victoria en el GP de Alemania. A falta de once carreras, el de Cervera confía en lograr la mayor remontada de la historia y hacerse de nuevo con el título mundial.

Por su parte, el base Justin Robinson es el segundo fichaje del Barça de basket para la nueva campaña, aún a la espera de confirmar quién será el entrenador que releve a Xavi Pascual.

Noticias relacionadas

Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.