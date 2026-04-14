La portada de SPORT de hoy martes, 14 de abril de 2026

Llegó el día. El Barça afronta esta noche una de las pruebas más duras que le restan esta temporada. El equipo de Hansi Flick está obligado a remontar el 0-2 que logró la semana pasada el Atlético en el Camp Nou para seguir adelante en la Champions League. El grito de 'Força Barça!' está en boca de toda la afición blaugrana y también preside la portada de SPORT de este martes, a la espera de lo que suceda en el Metropolitano.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Las palabras de Lamine Yamal en la rueda de prensa previa al partido no pueden ser más elocuentes: "Lo vamos a dar todo por este escudo; no dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr". A partir de las 21:00 horas, todo en juego en Madrid.

El otro partido de cuartos de final que se disputará esta noche tendrá Anfield como escenario. El PSG se presenta con ventaja ante un Liverpool que estará en manos de Salah para intentar plantar cara a los de Luis Enrique.

Mañana será el turno del Real Madrid, que jugará en el Allianz Arena frente al Bayern Múnich tras la derrota por 1-2 en el Bernabéu. En el club blanco preocupa la lucha de egos entre Mbappé y Vinícius, sobre todo cuando es evidente que el brasileño rinde mejor cuando el francés no está sobre el terreno de juego. En Alemania volverán a coincidir.

Mientras, la selección española femenina tiene una cita muy importante en el mítico estadio de Wembley. Inglaterra reta a las de Sonia Bermúdez en el partido más exigente en su lucha por estar en el próximo Mundial.

Y hoy es día grande en la pista central de concursos del Real Club Tenis Barcelona 1899, la pista Rafa Nadal. Carlos Alcaraz debuta en el Barcelona Open Banc Sabadell contra Virtanen. El de El Palmar no se encontrará con su gran rival, Sinner, en este torneo y confesó que no le va "a echar de menos".

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