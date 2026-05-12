La portada de SPORT de hoy martes, 12 de mayo de 2026

El Barça celebró a lo grande su vigesimonoveno título de Liga. Miles de personas vivieron en las calles de Barcelona la rúa de los campeones. 'Pasión culé' es el titular que encabeza la portada de SPORT de este martes y que resume lo vivido en la tarde-noche de ayer, un día después de que los de Hansi Flick se impusieran al Real Madrid en el Spotify Camp Nou y revalidaran el campeonato. Con nuestra edición de hoy ofrecemos un suplemento especial que resume la temporada del conjunto blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Y si la noche del domingo se confirmó que el Barça ganaba LaLiga EA Sports, anoche se hizo oficial el descenso del Real Oviedo a LaLiga Hypermotion. El empate entre Rayo Vallecano y Girona en Vallecas dio un punto de esperanza a los de Michel y condenó a los carbayones.

Aún no ha certificado la permanencia el Espanyol, pero en el club blanquiazul se empieza a trabajar de cara al futuro. Monchi fue nombrado ayer nuevo director general deportivo de la entidad y será el arquitecto del nuevo proyecto perico.

Mientras, en el Real Madrid también piensan en cerrar cuanto antes la llegada de un nuevo -pero conocido- técnico. José Mourinho se prepara para regresar al Bernabéu, previo pago de 6 millones al Benfica por parte del club blanco. Se trabaja en un contrato de dos años con otro opcional.

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Estos son algunos de los temas que desarrollamos en la edición de SPORT de hoy martes, que encontrará desde primera hora en su punto de venta habitual.