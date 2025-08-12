COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy martes, 12 de agosto de 2025
Plan para fichar
SPORT.es
Entramos en los días previos al inicio de LaLiga EA Sports y el Barça no da por cerrado el mercado. 'Plan para fichar' es el argumento principal de la portada de SPORT de hoy. Y es que el club blaugrana se plantea incorporar a un central sub-23 que, para evitar problemas con las inscripciones, tendría dorsal del filial. Deco y compañía tienen trabajo por delante.
Ese central podría jugar el partido entre Villarreal y Barça previo a la Navidad y que se jugará en los Estados Unidos, después de que la Federación Española aprobara la disputa de ese encuentro en Miami.
En el Real Madrid se sigue buscando salida a Rodrygo Goes. La Premier apunta a su nuevo destino y el Manchester City le tiene en su agenda. A Pep Guardiola le encaja el perfil del brasileño y habrá que ver si finalmente se convierte en jugador 'cityzen'.
Y hablando de salidas, en el PSG Luis Enrique no cuenta con Donnarumma y le envió un mensaje inequívoco: no convocó al portero italiano para la disputa de la Supercopa de Europa mañana miércoles contra el Tottenham.
En el Atlético se produjo ayer el séptimo fichaje. El club colchonero confirmó la llegada del delantero Giacomo Raspadori, hasta ahora en las filas del Nápoles. El punta italiano firma hasta 2023 con los rojiblancos.
También fue noticia Sonia Bermúdez. Es la nueva seleccionadora española femenina de fútbol, en sustitución de Montse Tomé, quien no renueva su contrato con la escuadra española.
Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir