La portada de SPORT de hoy martes, 12 de agosto de 2025

Entramos en los días previos al inicio de LaLiga EA Sports y el Barça no da por cerrado el mercado. 'Plan para fichar' es el argumento principal de la portada de SPORT de hoy. Y es que el club blaugrana se plantea incorporar a un central sub-23 que, para evitar problemas con las inscripciones, tendría dorsal del filial. Deco y compañía tienen trabajo por delante.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Ese central podría jugar el partido entre Villarreal y Barça previo a la Navidad y que se jugará en los Estados Unidos, después de que la Federación Española aprobara la disputa de ese encuentro en Miami.

En el Real Madrid se sigue buscando salida a Rodrygo Goes. La Premier apunta a su nuevo destino y el Manchester City le tiene en su agenda. A Pep Guardiola le encaja el perfil del brasileño y habrá que ver si finalmente se convierte en jugador 'cityzen'.

Y hablando de salidas, en el PSG Luis Enrique no cuenta con Donnarumma y le envió un mensaje inequívoco: no convocó al portero italiano para la disputa de la Supercopa de Europa mañana miércoles contra el Tottenham.

En el Atlético se produjo ayer el séptimo fichaje. El club colchonero confirmó la llegada del delantero Giacomo Raspadori, hasta ahora en las filas del Nápoles. El punta italiano firma hasta 2023 con los rojiblancos.

También fue noticia Sonia Bermúdez. Es la nueva seleccionadora española femenina de fútbol, en sustitución de Montse Tomé, quien no renueva su contrato con la escuadra española.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!