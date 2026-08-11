La portada de SPORT de hoy martes, 11 de agosto de 2026

Llego el día de la reincorporación de Julián Álvarez al Atlético y el argentino cumplió, aunque aprieta a su club, como reza la portada de SPORT de este martes. Y es que la 'Araña' ha pedido una reunión urgente con los dirigentes colchoneros para aclarar su futuro. Al Barça solo le queda esperar unos días más para cerrar la operación, pero si finalmente no llega a buen puerto, se siguen estudiando alternativas en el mercado.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En otro frente abierto, la llegada de Ferran Torres al PSG está cada vez más cerca. El Barça rechazó la primera oferta del club galo de 40 millones de euros más 10 en variables, pero el traspaso del de Foios se acerca.

Mientras, en Liverpool se hizo oficial la cesión de Ronald Araujo. El uruguayo deja el Barça esta temporada y el club 'red' tendrá una opción de compra cuando acabe el período de cesión.

Malas noticias para Roony Bardghji. El joven jugador sueco se lesionó en su rodilla en el entrenamiento de ayer del Barça y hoy se sabrá el tiempo de baja, en función del alcance de la dolencia.

En el Real Madrid, José Mourinho ya tiene la plantilla al completo. Cucurellla y Mbappé han sido los últimos a incorporarse al trabajo y el equipo blanco aún tendrá dos partidos de preparación antes de afrontar su debut en la Liga, en el campo del Espanyol.

Y donde sigue la guerra abierta es en la FIFA. El actual presidente, Gianni Infantino, está en el ojo del huracán en una revolución liderada por la UEFA. Varias confederaciones están contra la gestión del dirigente.

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