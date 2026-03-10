La portada de SPORT de hoy martes, 10 de marzo de 2026

Llegó el día. El Barça abre esta noche los octavos de final de la Champions League. 'Ganas de Champions' es el titular que preside la portada de SPORT de este martes. Los de Flick retoman la competición que más ilusión hace a su afición. No obstante, el técnico alemán pidió en la rueda de prensa previa que el ruido electoral no distraiga a los suyos.

Habrá que ver con qué equipo inicial afronta el Barça este partido de ida, aunque uno de los jugadores que apunta al once inicial es Robert Lewandowski. El polaco puede ser la referencia ofensiva de salida del conjunto blaugrana en Saint James' Park.

Mientras, ayer se vivió el primer cara a cara entre los candidatos a la presidencia del FC Barcelona. Se puede decir que Víctor Font mantuvo el pulso a Joan Laporta en este primer envite de los dos que ambos vivirán en los días de campaña. Por cierto, Laporta respondió a Xavi Hernández tras las declaraciones de este del pasado domingo: "Con los mismos jugadores, él perdía y Flick gana".

La jornada de LaLIga EA Sports se cerró ayer en el RCDE Stadium, con un empate entre el Espanyol y el Oviedo. Los de Manolo González tampoco pudieron derrotar al colista y siguen transitando por 2026 sin conocer la victoria.

Finalmente, volviendo a la Champions League, otro de los partidos previstos para la jornada de hoy es el Atlético-Tottenham en el Metropolitano. Pese al mal momento de los londinenses en la Premier League, Simeone no se fía y quiere que su equipo neutralice el 'ritmo Premier' en este primer asalto.

