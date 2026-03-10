COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy martes, 10 de marzo de 2026
Ganas de Champions
SPORT.es
Llegó el día. El Barça abre esta noche los octavos de final de la Champions League. 'Ganas de Champions' es el titular que preside la portada de SPORT de este martes. Los de Flick retoman la competición que más ilusión hace a su afición. No obstante, el técnico alemán pidió en la rueda de prensa previa que el ruido electoral no distraiga a los suyos.
Habrá que ver con qué equipo inicial afronta el Barça este partido de ida, aunque uno de los jugadores que apunta al once inicial es Robert Lewandowski. El polaco puede ser la referencia ofensiva de salida del conjunto blaugrana en Saint James' Park.
Mientras, ayer se vivió el primer cara a cara entre los candidatos a la presidencia del FC Barcelona. Se puede decir que Víctor Font mantuvo el pulso a Joan Laporta en este primer envite de los dos que ambos vivirán en los días de campaña. Por cierto, Laporta respondió a Xavi Hernández tras las declaraciones de este del pasado domingo: "Con los mismos jugadores, él perdía y Flick gana".
La jornada de LaLIga EA Sports se cerró ayer en el RCDE Stadium, con un empate entre el Espanyol y el Oviedo. Los de Manolo González tampoco pudieron derrotar al colista y siguen transitando por 2026 sin conocer la victoria.
Finalmente, volviendo a la Champions League, otro de los partidos previstos para la jornada de hoy es el Atlético-Tottenham en el Metropolitano. Pese al mal momento de los londinenses en la Premier League, Simeone no se fía y quiere que su equipo neutralice el 'ritmo Premier' en este primer asalto.
Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- En Turquía lo tienen claro: 'Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad
- El Barça confirma su plan con Gavi: ¡entra en la convocatoria para Newcastle!
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: 'Estaban atascados
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido