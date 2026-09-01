La portada SPORT de hoy, martes 1 de septiembre de 2026

“¡Qué gozada!” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 1 de septiembre de 2026. El FC Barcelona volvió a ofrecer una exhibición ofensiva y superó al Rayo Vallecano por 5-2, en otra demostración del enorme potencial del equipo azulgrana. Lamine Yamal y Raphinha firmaron dos goles cada uno, mientras que Gordon, después de completar un gran partido, cerró la actuación del tridente.

La portada SPORT de este martes / SPORT.es

El triunfo vuelve a tener como gran protagonista a Raphinha, que continúa con su espectacular inicio de temporada y ya es Pichichi de LaLiga. El brasileño comparte protagonismo con un Lamine que sigue marcando diferencias y con Gordon, que se reivindicó con una destacada actuación en una noche especialmente inspirada del ataque del Barça.

El mercado también ocupa un lugar destacado en la portada. “Gabriel Jesus ya vibra como blaugrana” después de que el delantero brasileño estuviera en el palco del Spotify siguiendo el partido ante el Rayo. El atacante firmará hoy su contrato con el Barça, culminando así su llegada al conjunto azulgrana en pleno cierre del mercado de fichajes.

La noticia internacional del día la protagoniza Leo Messi, que anuncia su despedida de la selección argentina. “Messi, adiós a Argentina: ‘Me vacié’”, destaca SPORT. El argentino confirma que deja la Albiceleste con un mensaje especialmente emotivo: “Es una decisión que duele en el alma, pero ya no tengo más para dar”.

En motor, Álex Palou continúa ampliando su extraordinario palmarés. El piloto español ya es pentacampeón de la IndyCar después de conquistar cinco títulos en seis años, consolidando una etapa de dominio histórico en el campeonato norteamericano.

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Finalmente, en tenis, Carlos Alcaraz ha regresado a la competición con autoridad en el US Open. El español se impuso a Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4, un estreno convincente con el que vuelve a competir “pisando fuerte” en Nueva York.