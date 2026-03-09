La portada de SPORT de hoy lunes, 9 de marzo de 2026

Con el liderato de LaLiga EA Sports consolidado, el Barça ya está en Newcastle para afrontar mañana martes la ida de los octavos de final de la Champions League. Y las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, como reza la portada de SPORT de hoy. El de Rocafonda está en el mejor momento de su carrera y espera trasladar a la Champions su racha goleadora en el campeonato doméstico.

La gran noticia en la expedición blaugrana es la presencia de Gavi. El de Los Palacios es la novedad más importante entre los llamados por Flick, aunque aún está pendiente de recibir el alta médica. Habrá que ver si la tiene antes del partido contra el Newcastle.

Y hablando de altas, en Madrid se espera la de Kylian Mbappé. El francés ya ha regresado a la capital de España y está apurando los plazos de recuperación. Arbeloa le necesita como agua de mayo después de los contratiempos en los últimos partidos.

La jornada de LaLiga EA Sports se cierra esta noche en el RCDE Stadium, con un Espanyol-Oviedo en el que los de Manolo González buscarán el primer triunfo del año con ocasión de la visita del colista.

Por su parte, el Barça de basket protagonizó una contundente reacción en Lugo, en su visita a la pista del Breogán en la Liga Endesa. 78-109 para los de Xavi Pascual, que ya piensan en el próximo compromiso de Euroliga.

Arrancó el Mundial de Fórmula 1 con un Gran premio de Australia en el que los Mercedes arrasaron. Doblete de George Russell y Kimi Antonelli por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

