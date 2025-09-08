La portada SPORT de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025
"¡Alcaraz, imparable!" es la portada SPORT de hoy, lunes 8 de sepiembre de 2025
En nuestra portada SPORT de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025 titulamos: "¡Alcaraz, imparable!" Carlos gana el título del Abierto de los Estados Unidos tras derrotar en cuatro sets a Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4).
Con solo 22 años, el tenista murciano ya suma un total de seis trofeos de Grand Slam y recupera el número uno del ránking. Reconquista del trono del US Open y del trono mundial. Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno 104 semanas después. Al igual que sucedió en 2022, el murciano se llevó premio doble con su triunfo en la Gran Manzana.
En los partidos de clasificación para el Mundial de 2026, España firmó un recital ante Turquía y ya se acerca a la cita mundialista (6-0). Pedri lideró a los de De la Fuente, con Merino como gran goleador al anotar un hat trick. Lamine brilló y Ferran Torres cerró el 'otro' set del gran domingo.
En el GP de Catalunya, victoria de Àlex Márquez por delante de su hermano Marc, que ya roza el título de campeón del mundo. No podrá ser en Misano, pero buscará coronarse en Japón.
- Joan Camprubí, de Som un Clam: 'Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- ¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Thiago Alcántara vuelve al Barça
- Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial
- Eric Garcia y el Barça, mismo deseo: renovación larga