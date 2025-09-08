En nuestra portada SPORT de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025 titulamos: "¡Alcaraz, imparable!" Carlos gana el título del Abierto de los Estados Unidos tras derrotar en cuatro sets a Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4).

Con solo 22 años, el tenista murciano ya suma un total de seis trofeos de Grand Slam y recupera el número uno del ránking. Reconquista del trono del US Open y del trono mundial. Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno 104 semanas después. Al igual que sucedió en 2022, el murciano se llevó premio doble con su triunfo en la Gran Manzana.

La portada SPORT de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025 / SPORT.es

En los partidos de clasificación para el Mundial de 2026, España firmó un recital ante Turquía y ya se acerca a la cita mundialista (6-0). Pedri lideró a los de De la Fuente, con Merino como gran goleador al anotar un hat trick. Lamine brilló y Ferran Torres cerró el 'otro' set del gran domingo.

En el GP de Catalunya, victoria de Àlex Márquez por delante de su hermano Marc, que ya roza el título de campeón del mundo. No podrá ser en Misano, pero buscará coronarse en Japón.