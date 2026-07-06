El Mundial 2026 vivió una de sus grandes sorpresas con la eliminación de Brasil a manos de Noruega. La selección escandinava se impuso por 1-2 gracias a un espectacular Erling Haaland, autor de un doblete que acabó con el sueño mundialista de la 'canarinha'. El delantero del Manchester City ya suma siete goles en el torneo y lidera a una Noruega que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato y que ya espera rival en los cuartos de final.

La portada también destaca la histórica jornada que dejó el Tour de Francia en Barcelona. La subida a Montjuïc ofreció imágenes espectaculares y miles de aficionados acompañaron a los ciclistas en una etapa que confirmó el éxito del paso de la ronda gala por la capital catalana. Un ambiente de auténtica fiesta que volvió a demostrar la pasión de la ciudad por el deporte.

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 6 de julio / SPORT

En clave española, la selección afronta esta noche un duelo de máxima exigencia ante Portugal en los octavos de final del Mundial. El equipo de Luis de la Fuente busca el billete para cuartos con un componente emocional añadido: la posibilidad de vengar la derrota sufrida ante los portugueses en la última Nations League conquistada por Cristiano Ronaldo y compañía.

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Además, Hansi Flick regresa al trabajo en la Ciutat Esportiva para empezar a preparar la nueva temporada del Barça. El técnico alemán vuelve a ponerse al frente del proyecto azulgrana después del parón estival, con la planificación deportiva y los primeros movimientos de mercado ya sobre la mesa.