La portada de SPORT de hoy lunes, 6 de abril de 2026

La eliminatoria de cuartos de final de la Champions League entre Atlético y Barça se presenta con máxima tensión, tal y como reza la portada de SPORT de este lunes. En el vestuario del Barça están muy molestos con la dureza mostrada por sus oponentes del Atlético en el partido de Liga del pasado sábado en el Metropolitano, hasta el punto de que se temen una encerrona por parte de los de Simeone. Así, el objetivo de los de Flick es lograr en la ida un resultado que haga que los rojiblancos no tengan opciones de remontar en territorio hostil.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Este doble enfrentamiento se lo perderá Marc Bernal. El canterano blaugrana estará diez días de baja por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido el sábado en Madrid. Quien sí podrá estar es otro tocado en el Atlético-Barça, Ronald Araujo. Solo fue una sobrecarga.

En el Real Madrid, Álvaro Arbeloa empieza a sentir el filo de la guadaña cerca de su cuello. El técnico quedó muy tocado tras la derrota en el campo del Mallorca y se juega su futuro en el club en la Champions League.

Hoy acaba la jornada 30 de LaLiga EA Sports con un interesante partido en Montilivi. El Girona buscará alejarse del descenso en la vista del Villarreal, que quiere asegurar la zona Champions.

Mientras, en Estados Unidos Leo Messi volvió a ser noticia. El rosarino marcó un golazo en el estreno de su equipo, el Inter Miami, en su nueva casa. El equipo de Leo empató a dos goles contra el Austin FC.

En ciclismo, las miradas estaban puestas en el Tour de Flandes, que acabó con una incontestable victoria de uno de los mejores ciclistas del momento, Tadej Pogacar.

Finalmente, el Barça de basket volvió a recuperar buenas sensaciones en la Liga Endesa. Los de Xavi Pascual vencieron a domicilio al Casademont Zaragoza por 86-92, pese a contar con un buen número de bajas.

Noticias relacionadas

Estos son algunos de los argumentos informativos que encontrará hoy en su edición de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.