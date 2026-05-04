La portada de SPORT de hoy lunes, 4 de mayo de 2026

El Barça logró brillantemente el pase a la final de la UEFA Women's Champions League. Las jugadoras de Pere Romeu son las protagonistas de la portada de SPORT de este lunes, después de doblegar al Bayern Múnich en un Spotify Camp Nou repleto.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Será la sexta ocasión consecutiva en que el conjunto blaugrana acceda al partido decisivo de la máxima competición continenta.l Esta vez será en Oslo, donde les espera el Olympique Lyon que dirige el que fuera entrenador del FC Barcelona Jonathan Giráldez.

En el partido de ayer, la gran estrella fue Alexia Putellas, que anotó dos de los cuatro goles del conjunto barcelonista. Y la noticia de la tarde fue la reaparición de Aitana Bonmatí, después de cinco meses en el dique seco. La actual Balón de Oro fue ovacionada por los más de 60.000 espectadores que abarrotaron las gradas disponibles del coliseo blaugrana.

Por la noche, el Real Madrid derrotó con cierta comodidad al Espanyol en el RCDE Stadium. Dos goles de Vinícius decidieron un partido que deja cada vez más tocado al equipo de Manolo González. Los blancos evitaron que el Barça logrará matemáticamente el título y todo se decidirá el próximo domingo en el gran Clásico.

Noticias relacionadas

Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.