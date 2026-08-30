Esta es la portada de SPORT, hoy lunes 31 de agosto de 2026

"Gabriel Jesús, fichaje sorpresa" es el gran titular de nuestra portada de hoy lunes 31 de agosto de 2026. En una operación 'exprés', el Barça cierra la incorporación del delantero del Arsenal a cambio de 10 millones de euros más variables.

El brasileño llega hoy a Barcelona para someterse a la revisión médica y firmar por dos temporadas más una opcional.

Esta es la portada de SPORT / SPORT

Además, el Barça disputa hoy su partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga y se medirá al Rayo Vallecano en el Camp Nou. Flick apenas tocará el once para mantener el pulso liguero con el Real Madrid, único que ha sumado los nueve puntos.

Asimismo, en nuestra portada también aparece la victoria de Marc Márquez en Aragón que le deja segundo del Mundial, Bellingham lidera un triunfo plácido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Málaga; el Barça femenino empieza la liga con una cómoda goleada ante el Tenerife y Enric Mas se hace fuerte con el maillot rojo en la Vuelta.