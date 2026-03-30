Hoy en la portada de SPORT el foco está puesto en el mercado de fichajes del Barça con el titular “Operación extremo”. El club azulgrana sigue trabajando para reforzar las bandas de cara a la próxima temporada y estudia diferentes alternativas mientras espera una decisión definitiva de Marcus Rashford. Ante la incertidumbre sobre el futuro del delantero inglés, la dirección deportiva ya analiza otras opciones para fortalecer el ataque, entre ellas los nombres de Andreas Schjelderup y Víctor Muñoz, dos futbolistas que encajan en el perfil que busca el Barça para potenciar su juego por fuera.

Esta es la portada de SPORT de hoy lunes, 30 de marzo de 2026 / Sport.es

En fútbol femenino, el Barça volvió a demostrar su superioridad en el Clásico frente al Real Madrid. Las azulgranas se impusieron con claridad (0-3) y firmaron otra actuación brillante que deja el título de Liga muy cerca. El equipo continúa dominando con autoridad la competición y se encamina hacia un nuevo campeonato.

En baloncesto, el Barça logró una victoria importante ante Unicaja (97-91) que refuerza la confianza del equipo antes de afrontar el exigente tramo final de temporada. En el mundo del motor, el Gran Premio de las Américas de MotoGP dejó a Marco Bezzecchi imponiéndose finalmente a Jorge Martín en una carrera muy disputada.

Por su parte, en Fórmula 1, el joven piloto Antonelli logró la victoria y se coloca como líder del campeonato. Finalmente, en ciclismo, Jonas Vingegaard confirmó su gran estado de forma y se adjudicó la Volta a Catalunya, dominando la clasificación general.

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