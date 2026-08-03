La portada de SPORT de hoy lunes, 3 de agosto de 2026

La búsqueda del '9' para el Barça es el tema de cabecera de la portada de SPORT de este lunes. El club piensa esperar por Julián Álvarez, ya que el jugador del Atlético es el favorito para ocupar esa posición en el equipo de Flick, aunque se trabajan en otras opciones en un mercado que puede hacerse bastante largo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

No obstante, en el FC Barcelona hay bastante calma, ya que el entrenador alemán cuenta con muchas piezas de calidad en ataque que pueden desempeñar esta función. Lo dicho: toca esperar.

Julián está en el número uno. Y el número uno de la portería del Barça es Joan Garcia. El internacional de Sallent concedió una entrevista a SPORT en la que habló así del jugador del Atlético: "Julián Álvarez es muy bueno".

Por cierto, el Barça no jugará el último partido de su gira inglesa contra el Preston North End, después de que el equipo británico solicitara la cancelación del mismo por falta de jugadores.

En el Real Madrid, hoy regresa Vinícius a la capital de España para definir su futuro en el club blanco. De momento no hay acuerdo entre ambas partes, por lo que se avecinan días calientes en la entidad que preside Florentino Pérez.

Vinícius ya no se enfrentará en LaLiga EA Sports con Lewandowski. El polaco logró su primer doblete en la MLS con la camiseta de Chicago, en el 2-1 contra Charlotte.

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