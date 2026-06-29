La portada de SPORT de hoy lunes, 29 de junio de 2026

Barça y Atlético han entrado en una situación de enroque en las negociaciones por Julián Álvarez, tal y como refleja la portada de SPORT de este último lunes del mes de junio. El club rojiblanco se muestra inflexible con sus pretensiones y quiere percibir 150 millones en un único pago. El Barça quiere buscar otras opciones, pero sabe que el Arsenal también va tras los pasos del argentino y que cuenta con Gyökeres como moneda de cambio.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Los dos jugadores siguen en la Copa del Mundo, cuya fase de dieciseisavos de final arrancó ayer. Canadá fue la primera selección en sacar billete a los octavos de final, gracias a un gol de Eustáquio en los últimos instantes del partido contra Sudáfrica. Mientras, España prepara su primer cruce directo, que será contra Austria tras el empate de esta escuadra frente a Argelia.

En basket, el Real Madrid sigue digiriendo su mala temporada y ya piensa en el sustituto de Sergio Scariolo al frente de la escuadra blanca. El año en blanco de los madridistas ha hecho mucho daño.

Por su parte, Jorge Martín vivió un gran domingo. El piloto madrileño se puso líder del Mundial de MotoGP tras el GP de los Países Bajos en el que ganó Ai Ogura.

A Fernando Alonso no le fueron tan bien las cosas en el GP de Austria de Fórmula 1. El asturiano vivió un calvario, quedando último y acabando doblado. Russell logró su segundo triunfo de la temporada en el trazado austríaco.

Y hoy se inicia oficialmente el torneo de tenis de Wimbledon, el tercero de los cuatro compromisos del Grand Slam del año. Una cita muy especial para Rafa Jódar, ya que será su debut sobre hierba. Sinner es el gran favorito en el All England Club.

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