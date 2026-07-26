En nuestra Portada SPORT de hoy, lunes 27 de julio de 2026 titulamos: "Julián no se rinde". 'La Araña' volverá a hablar con el Atlético de Madrid y hará un segundo gesto de forma pública como en el Mundial. Quiere cumplir a toda costa su sueó de jugar en el Barça y pondrá todo de su parte para que se haga la operación.

Además, el FC Barcelona viaja hoy a Inglaterra, donde disputará dos partidos, uno ante el Birmingham City y otro contra el Preston North End. Tras dos semanas trabajando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con amistoso contra el Europa incluido, el Barça seguirá con su pretemporada en el tercer año de Hansi Flick en el banquillo.

La portada SPORT de hoy, lunes 27 de julio de 2026 / SPORT.es

En el Real Madrid, también hay mucho movimiento en el mercado de fichajes. Diomande llegará por 120 millones de euros. El club blanco fichará al extremo costamarfileño por cinco temporadas tras alcanzar un acuerdo con el RB Leipzig, que había rechazado una primera oferta de 100 millones.

Pogacar conquista su quinto Tour y se sienta en la mesa de Induráin, Merckx, Hinault y Anquetil. El esloveno se une al club de los pentacampeones del Tour tras una incontestable victoria en la presente edición.

Frenkie de Jong ya está en Barcelona. El capitán del Barça, que no viajará a Inglaterra para el stage de pretemporada, iniciará su recuperación este lunes en la CE Joan Gamper.

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En la F1, Norris vuelve a ganar y Alonso, a la pelea. Lando Norris, vigente campeón, ha logrado su primera victoria del curso en Hungría, por delante de Verstappen y Antonelli, que se marcha de vacaciones más líder en el Mundial. Las mejoras de Aston Martin han funcionado y han permitido competir a Stroll (13º) y Alonso (14º). Sainz ha terminado 18º en el peor fin de semana de Williams.