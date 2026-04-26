El FC Barcelona de Hansi Flick domina LaLiga con autoridad absoluta y ya acaricia el título. El equipo azulgrana suma 85 puntos y podría proclamarse campeón el próximo fin de semana, confirmando una temporada en la que ha sido claramente superior al resto.

Los números reflejan ese dominio incontestable: el Barça ha ganado los 17 partidos que ha disputado como local, es el equipo más goleador del campeonato con 87 tantos y, al mismo tiempo, el más sólido en defensa, con solo 30 goles encajados.

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 27 de abril / sport

El conjunto de Flick ha encontrado el equilibrio perfecto entre eficacia ofensiva y solidez atrás, convirtiéndose en un equipo prácticamente imparable. La regularidad ha sido la gran clave de un curso en el que ha sabido imponer su ritmo desde el inicio.

Noticias relacionadas

La jornada deja además otros focos destacados: el Barça de basket reaccionó tras Europa y ganó al Baskonia, el Espanyol está obligado a reaccionar para evitar complicaciones, Àlex Márquez triunfó en Jerez y Pogacar volvió a brillar en Lieja. Una portada que resume un momento claro: el Barça manda sin discusión.