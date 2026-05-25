El Barça femenino cerró una temporada histórica con una gran celebración en Barcelona junto a miles de aficionados. El equipo azulgrana festejó los títulos conquistados este curso: Champions League, Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España, culminando un año prácticamente perfecto y confirmando su dominio absoluto tanto en España como en Europa.

Las jugadoras compartieron la fiesta con la afición en un ambiente espectacular, con música, bengalas y los cuatro trofeos sobre el escenario. El barcelonismo volvió a responder para homenajear a una generación que ya forma parte de la historia del club y del fútbol femenino europeo.

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 25 de mayo / sport

La jornada también deja otros asuntos destacados. Luis de la Fuente anunciará hoy la lista de España para el Mundial, una convocatoria muy esperada tras el gran nivel mostrado por varios internacionales esta temporada. Además, Pep Guardiola se despidió emocionado del Manchester City, poniendo fin a una etapa legendaria en Inglaterra.

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En clave madridista, Florentino Pérez oficializó la candidatura de Enrique Riquelme, confirmando que habrá elecciones en el Real Madrid. Mientras, en baloncesto, el conjunto blanco sufrió otro duro golpe tras perder la final de la Euroliga ante Olympiacos. También hubo protagonismo para la Fórmula 1, con victoria de Antonelli en Canadá y Carlos Sainz terminando noveno.