La portada SPORT de hoy lunes, 25 de agosto de 2025
"Arranque letal de Ferran Torres" es la portada SPORT de hoy, lunes 25 de agosto de 2025
En nuestra portada SPORT de hoy, lunes 25 de agosto titulamos: "Arranque letal de Ferran Torres". Ha aceptado el reto de ser el 'nueve' del equipo en los primeros partidos y ha respondido con goles. Es el máximo anotador del conjunto blaugrana y presenta candidatura ante una posible marcha de Lewandowski.
En el Real Madrid, Mbappé decide ante el Oviedo con un doblete. Vinicius, protagonista de nuevo por su 'show', cerró la victoria por 0-3 de los de Xabi Alonso. Además, en LaLiga, el Villarreal saca los colores a un Girona sin rumbo ni gol (5-0).
A su vez, la Real Sociedad frenó el gran inicio del Espanyol igualando un partido que se había puesto de cara para los blanquiazules con los dos goles de ventaja iniciales (2-2).
En MotoGP, Marc Márquez volvió a ganar en Hungría y se acerca al título. Intratable el piloto de Cervera, ya cuenta las carreras para sumar un nuevo título mundial.
En La Vuelta, Vingegaard vence en la primera llegada en alto y se visto de rojo. También destacamos el inicio del US Open para Alcaraz, que se medirá a Opelka.
