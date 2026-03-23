La portada de SPORT de hoy lunes, 23 de marzo de 2026

El Barça continúa imparable en LaLiga EA Sports, como reza el titular principal de la portada de SPORT de este lunes. Pese al cansancio acumulado en los últimos partidos, el equipo de Hansi Flick sumó tres puntos de oro contra el Rayo Vallecano. Un testarazo de Araujo decidió un choque en el que el portero Joan Garcia volvió a ser salvador.

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El líder del campeonato lo sigue siendo con cuatro puntos por encima del Real Madrid. Los blancos tenían un duro compromiso en el Bernabéu contra el Atlético y pasaron la prueba con un mínimo 3-2 y aguantando con uno menos por la expulsión de Valverde.

En Inglaterra, el Manchester City conquistó ayer la EFL Cup, tras derrotar en Wembley al Arsenal por 0-2, con doblete de O'Reilly. Pep Guardiola levantó el título número 40 de su carrera y pudo resarcirse del mal trago de su eliminación en la Champions League.

Hubo clásico de basket en el Palau Blaugrana y el Barça naufragó otra vez contra los blancos. 76-95 para los de Sergio Scariolo, en medio de la bronca de la afición barcelonista tras el nuevo descalabro en casa.

Uno de los nombres propios de la jornada fue el de Mariano García. El atleta español hizo historia al conquistar la medalla de oro de 1.500 en los Mundiales de atletismo en pista cubierta, disputados este fin de semana en Torun.

Acabó también el Gran Premio de Brasil de MotoGP con doblete de Aprilia. Marco Bezzecchi se impuso en la carrera y Jorge Martín acabó segundo, mientras que el actual campeón, Marc Márquez, se quedó fuera del podio al finalizar en la cuarta posición.

Y no pudo ser. El Barça de fútbol sala se quedó a las puertas de conquistar la Copa de España. En la final disputada en Granada, el Jaén Paraíso Interior se impuso a los de Javi Rodríguez en la tanda de penaltis, tras acabar el partido y la prórroga sin goles.

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