La portada de SPORT de hoy lunes, 20 de abril de 2026

Alessandro Bastoni se ha convertido en una de las prioridades de mercado del Barça de cara a la próxima temporada. El central italiano es el protagonista de la portada de SPORT de este lunes. El Inter está dispuesto a vender pero la cifra de salida es muy alta: piden al club blaugrana 70 millones de euros por él.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, en Donosti se viven momentos de fiesta, tras el triunfo de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. Hoy habrá rúa de la plantilla 'txuri urdin' por las calles de la ciudad para celebrar la conquista del título.

En Alemania, el Bayern culminó su semana grande firmando una nueva Bundesliga. Los de Vincent Kompany siguen adelante en la Champions League tras eliminar al Real Madrid y mantienen su hegemonía en la competición doméstica alemana.

También fue un gran domingo para el Manchester City, que apretó la clasificación de la Premier League con su victoria en el Etihad ante el aún líder Arsenal. Si los de Pep Guardiola ganan el próximo miércoles, alcanzarán el primer puesto.

Y hablando de alegrías, hay que destacar también la vivida en el Narcís Sala, donde el Sant Andreu confirmó su ascenso matemático a la Primera Federación. Los cuatribarrados se impusieron al Reus FC Reddis por 2-1 y ya están en la categoría de bronce del fútbol español.

En tenis, Fils sufrió en la final del BCN Open Banc Sabadell pero al final se impuso a Rublev.

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