La portada de SPORT de hoy lunes, 18 de mayo de 2026

El Barça culminó su temporada perfecta en casa. 19 triunfos de 19 partidos de Liga. El último, contra el Betis por 3-1, en el día que se despidió del Spotify Camp Nou como jugador blaugrana Robert Lewandowski. Una leyenda, tal y como reza la portada de SPORT de hoy. "Una vez eres culé, siempre serás culé", dijo el polaco a la afición barcelonista desde el césped nada más acabar el partido.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Fiesta en el estadio blaugrana en una jornada que se abrió a las 19:00 horas con los encuentros en los que había en juego Europa y permanencia. El Espanyol logró un triunfo de Primera en El sadar. Un 1-2 contra Osasuna que permite a los de Manolo González eludir cualquier posibilidad de descenso e incluso les da ciertas opciones de meterse en la Conference League.

Cara para el Espanyol y cruz para el Girona, que cayó en el Metropolitano el día que el Atlético se despidió de Griezmann. La buena noticia para los de Míchel es que dependen de sí mismos para salvarse, si derrotan el próximo sábado al Elche en Montilivi.

Por su parte, el Real Madrid no se jugaba nada pero venció al Sevilla en el Sánchez Pizjuán con un solitario gol de Vinícius.

En basket, el Barça logró un importante triunfo ante La Laguna Tenerife para intentar aferrar la segunda posición de la Liga Endesa, aunque la noticia es que el entrenador, Xavi Pascual, está cerca de dejar el club. Dubai le tienta.

Y el GP de Catalunya de MotoGP acabó en una jornada accidentada. Di Giannantonio se impuso en la categoría reina, en una carrera que estuvo marcada por el grave accidente que sufrió Álex Márquez.

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Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos hoy en nuestra edición de SPORT. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.