La resaca del debut del FC Barcelona en LaLiga es la gran protagonista de SPORT. El conjunto de Hansi Flick venció ante el Mallorca de manera plácida y sin sufrir. Pese a la victoria, el técnico alemán no se marchó contento de la isla.

Esta es la portada de SPORT de hoy lunes, 18 de agosto de 2025 / SPORT.es

Flick está convencido de que el equipo se desconectó durante gran parte del partido y se mostró exigente ante los suyos. Tal y como explicó en rueda de prensa, su disconformidad con lo visto sobre el terreno de juego es manifiesta.

En LaLiga, la noticia es la derrota del Atlético de Madrid. El conjunto de Simeone perdió en su debut ante el Espanyol de una manera trágica (2-1). Los pericos lograron remontar en el tramo final de partido para hundir a un Atlético que se 'borró' en la segunda mitad.

En polideportivo, este lunes Alcaraz y Sinner se miden en una nueva final. El Masters 1000 de Cincinnati es un capítulo más en una saga entre los dos tenistas del momento (21:00).

En motor, Marc Márquez sigue manando en el Mundial de MotoGP tras lograr la victoria en el GP de Austria. En hockey hierba, España logró el bronce tras vencer a Bélgica en los penaltis.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.