El fichaje de Rodri por el Barça protagoniza la portada de SPORT de este lunes 17 de agosto. Bajo el contundente “¡Fichado!”, el club azulgrana habría alcanzado un acuerdo total con el Manchester City para incorporar al centrocampista español, que firmará por cuatro temporadas. El Barça pagará 60 millones de euros fijos más una cantidad variable en función de los títulos y la operación será oficial en cuestión de días.

La llegada de Rodri supone uno de los grandes movimientos del mercado para el conjunto de Hansi Flick, que consigue así reforzar el centro del campo con uno de sus grandes objetivos. Tras semanas de negociaciones, el Barça habría conseguido cerrar definitivamente el acuerdo con el City.

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 17 de agosto / PORTADA

También destaca la victoria del Barça por 2-5 ante el Basilea en su tercer amistoso de pretemporada. Los jóvenes volvieron a aprovechar su oportunidad: Adayemi se estrenó como goleador, Bisiwu firmó un doblete y Hamza se mantiene como máximo goleador de la pretemporada, mientras que Gordon disputó sus primeros minutos a las órdenes de Flick.

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Entre el resto de noticias de portada, el Espanyol arrancó LaLiga con un contundente 3-0 ante el Levante, mientras que el Manchester City cayó 3-0 frente al Arsenal en la Community Shield. En natación, Hugo González y Laura Cabanes subieron al podio en el Europeo, y España cerró la competición con dos bronces más. Además, SPORT entrevista a Novak Djokovic, que asegura que quiere llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.