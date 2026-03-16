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Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 17 de marzo

El FC Barcelona vivió una jornada histórica con la clara victoria de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del club

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El FC Barcelona vivió una jornada histórica con la clara victoria de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del club. El dirigente azulgrana fue reelegido con el 68,18% de los votos (32.934), imponiéndose con mucha claridad a Víctor Font, que obtuvo el 29,78% (14.385 votos). La participación alcanzó el 42,34%, en una votación que reafirma el respaldo mayoritario del barcelonismo al actual proyecto.

Tras conocerse los resultados, Laporta celebró el triunfo rodeado de socios y colaboradores y lanzó un mensaje de continuidad y ambición. “No nos parará nadie, vamos a seguir defendiendo al Barça contra todo y contra todos”, aseguró el presidente, que seguirá al frente del club hasta 2031. La contundencia del resultado refuerza su liderazgo en un momento clave para el futuro institucional y deportivo de la entidad.

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La jornada también fue redonda en lo deportivo. El Barça goleó al Sevilla (5-2) en un partido espectacular en el que Raphinha firmó un hat-trick y se convirtió en el gran protagonista del encuentro. Dani Olmo y João Cancelo también vieron puerta, mientras que Gavi volvió a tener minutos, una noticia muy positiva para el equipo.

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Con victoria en el campo y respaldo masivo en las urnas, el barcelonismo cerró un día de celebración. El club inicia ahora una nueva etapa con Laporta al mando y con el objetivo de seguir consolidando el proyecto deportivo y reforzar al Barça en todos los frentes.

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