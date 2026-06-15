La portada de SPORT de hoy lunes, 15 de junio de 2026

El Barça de balonmano conquistó ayer la decimotercera Champions de su historia, lo que supone la Copa de Europa número 50 en la historia del club blaugrana en todas sus secciones deportivas. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este lunes. Los de Carlos Ortega hicieron un auténtico partidazo ante el Fûchse Berlin, en el que brillaron Nielsen, Makuc, Frade y Janc, entre otros.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El otro gran tema de la portada es el debut de la selección española en el Mundial 2026. La escuadra de Luis de la Fuente se enfrenta en Atlanta a un rival asequible, la debutante Cabo Verde. En las últimas horas, Brasil y Marruecos se estrenaron, con empate, Escocia solo pudo derrotar a Haití por la mínima, mientras que Australia dio la sorpresa contra Turquía y Alemania goleó a la 'cenicienta' Curaçao.

En el equipo español estará Marc Cucurella, quien ayer fue noticia después de que se desvelase su acuerdo total para incorporarse al Real Madrid la próxima temporada. Será uno de los grandes bombazos del mercado veraniego.

Y en el Barça sigue activada la 'prioridad delantero'. El nombre de Julián Álvarez sigue ocupando una de las posiciones preferentes, pero si finalmente la 'Araña' no recala en el Spotify Camp Nou, también se está pensando en la opción de Junior Kroupi, ariete del Bournemouth que está en el punto de mira de otros grandes clubes europeos.

En basket, ayer quedó definida la final de la Liga Endesa. Valencia Basket y Barça se disputarán el título después de que el equipo 'taronja' derrotara por tercera vez al Asisa Joventut. En esta ocasión, en el Olímpic de Badalona por 75-87.

Finalmente, Lewis Hamilton se impuso en el GP Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 disputado ayer en Montmeló. Una carrera que no acabó Fernando Alonso, quien abandonó.

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