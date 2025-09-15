La portada de SPORT de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, es: "FIESTA EN EL JOHAN". El Barça arrolló al Valencia en el Johan Cruyff con tres dobletes de Raphinha, Fermín y Lewandowski. Marc Bernal regresó 383 días después de su lesión y Bardghji debutó en un gran partido de los de Flick.

En la Vuelta a España, las protestas no permiten terminar la etapa en Madrid: miles de personas se lanzaron a la calle y obligaron a cancelar la última etapa, ni hubo podio, ni se pudo coronar a Jonas Vingegaard como ganador.

En los demás partidos de la jornada, el Girona dejó escapar un punto ante el Celta en el 89' (1-1), el Betis remontó un 2-0 en contra (2-2) y Osasuna firmó una victoria de carácter ante el Rayo (2-0).

En la Premier League, el City de Guardiola barrió al United de Amorim en el derbi de la ciudad de Mánchester (3-0). Erling Haaland se salió volviendo a su faceta más voraz de cara a portería.