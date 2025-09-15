Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

La portada de SPORT de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

"FIESTA EN EL JOHAN"

La portada de SPORT de hoy

La portada de SPORT de hoy / SPORT

SPORT.es

La portada de SPORT de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, es: "FIESTA EN EL JOHAN". El Barça arrolló al Valencia en el Johan Cruyff con tres dobletes de Raphinha, Fermín y Lewandowski. Marc Bernal regresó 383 días después de su lesión y Bardghji debutó en un gran partido de los de Flick.

En la Vuelta a España, las protestas no permiten terminar la etapa en Madrid: miles de personas se lanzaron a la calle y obligaron a cancelar la última etapa, ni hubo podio, ni se pudo coronar a Jonas Vingegaard como ganador.

En los demás partidos de la jornada, el Girona dejó escapar un punto ante el Celta en el 89' (1-1), el Betis remontó un 2-0 en contra (2-2) y Osasuna firmó una victoria de carácter ante el Rayo (2-0).

En la Premier League, el City de Guardiola barrió al United de Amorim en el derbi de la ciudad de Mánchester (3-0). Erling Haaland se salió volviendo a su faceta más voraz de cara a portería.

La portada de SPORT de hoy

La portada de SPORT de hoy / SPORT

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas