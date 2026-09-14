En nuestra portada SPORT de hoy, lunes 14 de septiembre titulamos: "Pleno al 15 del Barça". El conjunto azulgrana consolida su liderato con un pleno de victorias en las cinco primeras jornadas. Xavi Espart abrió el marcador y Lamine firmó un doblete. El Levante amenazó con empatar en la segunda parte, pero Adeyemi sentenció con un golazo.

Tras un domingo cargado de eventos deportivos, también os contamos que Antonelli se impone en Madring. El italiano prolonga su racha y suma su octava victoria de la temporada, por delante de Max Verstappen y Lando Norris en un vibrante primer GP de España.

Además, también en motor, exhibición y liderato de Marc Márquez. Salió de Mugello, hace días, hace semanas, hace varios meses, a 102 del líder de entonces, el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia). Hoy, en Rimini, en Misano, en el circuito de Marco Simoncelli, Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo, ya es líder del Mundial de MotoGP.

Esta es la portada SPORT de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026 / SPORT.es

En La Vuelta, Enric Mas se corona en Granada con la primera victoria de un ciclista español tras 11 años. Ha protagonizado la fotografía con la que el ciclismo español lleva más de una década soñando. De rojo y con el espectacular Paseo del Salón como telón de fondo, el líder del Movistar Team se ha subido al primer cajón del podio en Granada para certificar su victoria en la Vuelta a España.

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