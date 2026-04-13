La portada SPORT de hoy, lunes 13 de abril de 2026

“Motivadísimo” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 13 de abril de 2026. El FC Barcelona afronta con máxima ilusión y confianza el decisivo duelo de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana, liderado por un Lamine en estado de gracia, llega en un momento óptimo de forma y con la moral por las nubes, dispuesto a dar un paso clave hacia las semifinales.

La portada SPORT de este lunes / SPORT

El joven talento culé se ha convertido en el símbolo del optimismo blaugrana. Su rendimiento reciente y su desparpajo sobre el césped reflejan el espíritu de un Barça que cree firmemente en sus opciones. Además, será uno de los protagonistas en la previa del encuentro junto a Hansi Flick, en un partido que puede marcar el rumbo europeo del club esta temporada.

En competición doméstica, el Barça también dejó buenas sensaciones tras imponerse con claridad al Bilbao (90-61) en la Liga Endesa, en una victoria plácida que sirve como antesala ideal para la gran cita continental del viernes. El equipo mostró superioridad y rotaciones efectivas, consolidando su buen momento general.

Por otro lado, en clave Real Madrid, la preocupación gira en torno a Kylian Mbappé. El delantero francés no se entrenó durante tres días debido a una brecha en la cabeza, lo que siembra dudas de cara al importante enfrentamiento frente al Bayern de Múnich. Su estado físico será determinante para las aspiraciones blancas en Europa.

En tenis, el Masters 1000 de Montecarlo dejó un golpe de efecto: Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz en sets corridos (7-6, 6-3), arrebatándole además el número uno del ranking. El italiano confirma su gran momento y se consolida como el gran rival a batir en el circuito.

Noticias relacionadas

Finalmente, en ciclismo, Wout van Aert se llevó la victoria en la París-Roubaix tras imponerse al sprint, dejando a Tadej Pogacar sin el ansiado quinto monumento. Una jornada épica sobre el pavé que volvió a demostrar la dureza y el prestigio de una de las grandes clásicas del calendario.