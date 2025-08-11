La portada SPORT de hoy, lunes 11 de agosto de 2025

El FC Barcelona volvió a brindar un espectáculo futbolístico en el Trofeu Joan Gamper, goleando por 5-0 al Como en una noche mágica para los aficionados culés. Con un doblete de Lamine Yamal, otro de Fermín y un tanto de Raphinha, el equipo dirigido por Hansi Flick dejó claras sus intenciones para la nueva temporada.

El Gamper sirvió como el último test antes del inicio de LaLiga, y el conjunto blaugrana mostró una excelente forma física y futbolística. El técnico alemán Hansi Flick parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre jóvenes promesas y jugadores consolidados.

La portada SPORT de este lunes / SPORT.es

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el protagonizado por Marc-André ter Stegen. El portero alemán, que en la previa del partido recibió el apoyo y el “perdón” de la afición, declaró: “Es momento de mirar hacia adelante”. Sus palabras reflejan la unidad del vestuario y el compromiso para afrontar los retos venideros

En el mundo del tenis, Carlos Alcaraz debutó en Cincinnati con una victoria sufrida ante Damir Dzumhur. El murciano, que cedió un set, logró finalmente imponerse y avanzar a la siguiente ronda, aunque con la advertencia de que deberá ajustar su juego.

Y en automovilismo, el piloto español Álex Palou sumó su cuarto título de la temporada en la IndyCar, consolidando su liderato y demostrando que atraviesa un momento espectacular en su carrera deportiva.