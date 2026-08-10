La portada de SPORT de hoy lunes, 10 de agosto de 2026

El jugador del Atlético Julián Álvarez vivirá hoy su 'día D'. El argentino se incorpora a la pretemporada del club rojiblanco y se pondrá a las órdenes de su compatriota Diego Pablo Simeone. Ese 'día D' que preside la portada de SPORT de este lunes se refiere a la postura del futbolista, pretendido por el Barça. Julián no piensa plantarse, pero va a intensificar su presión para que la entidad colchonera acceda a venderle al FC Barcelona.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Otro frente abierto es el de Rodri. Mientras el Barça intensifica los contactos para que el futbolista no empiece a trabajar este miércoles con el Manchester City, el técnico del conjunto inglés Enzo Maresca se muestra intransigente y se remite a esa fecha para contar con él. El pulso continúa pero en el Barça confían en que acabe pronto.

Hansi Flick está a la espera de novedades, pero de momento piensa en los jugadores que tiene a su disposición. El técnico alemán cuenta con Marc Bernal y con Brian Fariñas y no quiere que ninguno de los dos salga en este mercado veraniego. Mensaje claro para Deco y compañía.

Lo que genera gran malestar en el seno del club blaugrana es la situación de Frenkie de Jong. La clave es el tiempo de recuperación de su lesión. El jugador entiende que las cuatro semanas de tratamiento conservador deben empezar a contar desde su reincorporación, mientras que el Barça considera que ya llevaba realizando ese trabajo desde antes de reincorporarse.

Por su parte, la familia Messi despidió ayer a Jorge, padre de Leo, en la más estricta intimidad. Miles de muestras de condolencias de todo el mundo llegaron al astro argentino tras el fallecimiento de su progenitor.

En MotoGP, Raúl Fernández fue el gran protagonista del GP de Gran Bretaña- El piloto madrileño dominó de principio a fin en Silverstone, por delante de Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

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