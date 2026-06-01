La portada de SPORT de hoy lunes, 1 de junio de 2026

El exjugador del Barça Iñigo Martínez es el protagonista de la primera portada de SPORT del mes de junio. En una entrevista exclusiva concedida desde Arabia, el vasco dejó claro que está convencido de que este Barça "ganará la Champions". Además, ve a Pedri o Cubarsí como futuros líderes del equipo y recordó que su paso por el club fue "muy feliz, pero es una etapa cerrada".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, Lamine Yamal ya trabaja con la selección española y continúa en plena recuperación. El futbolista de Rocafonda confesó ayer que tenía "miedo" de que pudiera perderse la cita mundialista después de su última lesión.

En el Real Madrid, la campaña electoral está que arde. El candidato a desbancar a Florentino Pérez de la poltrona blanca, Enrique Riquelme, acusó al mandamás madridista de querer vender el club.

Ayer fue un día duro en el Palau Blaugrana, con una nueva derrota del Barça de basket en el partido pendiente de la Liga Endesa contra el Valencia Basket. Una derrota amarga que acabó con pañolada de la sufrida afición barcelonista.

En tenis, nuevo paso adelante de Rafa Jódar en Roland Garros. El joven tenista eliminó a su compatriota Pablo Carreño y alcanza los cuartos de final, en los que se medirá a Zverev, uno de los máximos favoritos al trofeo.

Quien se quedó definitivamente con la 'maglia rosa' fue Jonas Vingegaard. El ciclista danés ratificó su victoria en el Giro de Italia y ya puede presumir de haber conseguido la triple corona, al haber ganado las tres grandes a lo largo de su carrera.

Finalmente, Marco Bezzecchi impuso su ley en el GP de Italia de Moto Gp, por delante de Jorge Martín. El italiano es más líder del Mundial tras una carrera en la que Marc Márquez acabó séptimo.

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Estos son algunos de los temas que tratamos en nuestra edición de SPORT de hoy. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.