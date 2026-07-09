La portada de SPORT de este jueves está protagonizada por Pedri, que concede una entrevista exclusiva en la que deja claro cuál es el objetivo de la selección española en el Mundial: "Vamos a por el Mundial". El centrocampista del Barça habla de su momento personal, asegura que acepta las críticas cuando no juega bien y defiende que España tiene equipo para pelear por el título.

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 9 de julio de 2026 / Sport.es

Además, el diario repasa toda la actualidad del Mundial 2026, con especial atención a los cuartos de final y al duelo entre Francia y Marruecos, uno de los partidos más esperados del torneo. En clave azulgrana, SPORT informa de la oportunidad que tendrá Hamza para convencer a Hansi Flick durante la pretemporada y ganarse un sitio en el primer equipo.

La edición también recoge la presentación de Alexia Putellas con el London City, donde la capitana asegura que afronta esta nueva etapa con la misma ambición de siempre y con ganas de seguir conquistando títulos.

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Por último, el periódico dedica un espacio al mundo del motor, analizando cómo podría quedar la parrilla de la Fórmula 1 en 2027, con Max Verstappen como uno de los grandes protagonistas del mercado.