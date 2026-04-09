COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy jueves, 9 de abril de 2026
Y el Camp Nou gritó: "¡Sí se puede!"
SPORT.es
Al Barça se le han complicado los cuartos de final de la Champions League. La expulsión de Cubarsí condicionó un partido de ida que el Atlético decantó con los goles de Julián Álvarez y Sorloth. No obstante, la afición mandó un mensaje a los de Flick: "¡Sí se puede!". Una frase que preside la portada de SPORT de este jueves. El conjunto blaugrana debe pensar en una goleada en el Metropolitano si quiere levantar esta eliminatoria. El próximo martes, en el Metropolitano, se decidirá todo.
En el otro partido de cuartos de final disputado ayer, el PSG de Luis Enrique también se impuso al Liverpool por 2-0 y, al igual que el Atlético, acaricia las semifinales. El Liverpool intentará cambiar las cosas en Anfield, aunque tendría que mejorar muchísimo respecto a lo mostrado en el Parque de los Príncipes.
También arrancó la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League entre Braga y Betis, marcada por la igualdad. Se adelantaron los portugueses en los primeros minutos, pero Cucho Hernández empató de penalti en la segunda mitad. Todo se resolverá el jueves de la semana que viene en La Cartuja.
En el Barça de basket, el futuro de Xavi Pascual también se complica. El técnico exige refuerzos al club y por ello mantiene un dilema: o llegan esos fichajes o se irá a final de temporada. Sus palabras al final del partido contra el Panathinaikos fueron elocuentes.
Y la gran Carolina Marín se sinceró en una entrevista concedida a SPORT: "Jugar el Europeo de bádminton hubiera supuesto arriesgar mi vida". Más claro, imposible.
Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy jueves. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.
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