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COMUNICACIÓN

La portada de SPORT de hoy jueves, 7 de mayo de 2026

Otra final para Lucho

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 7 de mayo de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 7 de mayo de 2026 / SPORT.es

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El PSG de Luis Enrique estará en la final de la Champions League por segundo año consecutivo. 'Otra final para Lucho' es el titular que encabeza la portada de SPORT de hoy jueves. Aunque Kane igualó en los últimos minutos el primer gol de Dembélé, al Bayern Múnich lo le bastó para remontar el 5-4 de la ida. Los franceses estarán en Budapest y Luis Enrique buscará su tercer título, tras el logrado con el Barça en 2015 y el de la temporada pasada con los parisinos.

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 7 de mayo de 2026

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Donde también hubo fiesta ayer fue en el Johan Cruyff. El Barça femenino recibió el trofeo de Liga F Moeve después de vencer por 5-0 al Levante. Ahora, las de Pere Romeu tienen por delante sus dos últimos objetivos de la temporada: la final de la Copa de la Reina en Las Palmas, contra el Atlético y la final de la Women's Champions League en Oslo, donde les espera el Olympique de Lyon de Jonathan Giráldez.

En nuestra edición de hoy recogemos una entrevista con el jugador del Barça Marc Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor habló sobre su futuro y declaró su amor eterno al club de su vida: "Quiero estar muchos años en el Barça".

Quien parece que no volverá al Barça y se quedará en el Mónaco es Ansu Fati. El club del Principado tiene una opción de compra por el delantero y todo apunta a que la hará efectiva después del rendimiento del jugador en esta temporada.

En Andorra, Gerard Piqué recibió ayer una dura sanción. El exjugador del Barça y propietario del club tricolor ha sido suspendido por seis partidos e inhabilitado dos meses por sus amenazas al árbitro del partido contra el Albacete, Alfonso de Ena.

Buenas noticias para el Circuit de Catalunya. La instalación gestionada desde 2025 por Fira de Barcelona dispara sus ingresos hasta 46 millones de euros y facturó un 7% más que en el ejercicio de 2024, combinando la gran presencia de acción en pista con otras actividades lúdicas, como festivales de música.

Y el Barça de balonmano volvió a hacer historia. Octava Final Four consecutiva de la EHF Champions League para los barcelonistas. Los de Carlos Ortega derrotaron al Nantes por 31-21 y volverán a estar en Colonia.

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Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.

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