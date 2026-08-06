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La portada de SPORT de hoy jueves, 6 de agosto de 2026

"Al ataque por Julián"

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SPORT.es

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"Al ataque por Julián" es el gran titular de nuestra portada de hoy jueves 6 de agosto de 2026. El Barça y el futbolista consensúan la estrategia para abordar la ofensiva final y conseguir el fichaje antes del cierre del mercado.

El delantero solicitará una reunión con los dirigentes del Atlético de Madrid para pedir personalmente que negocien con el club blaugrana.

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Además, el Barça traspasará al lateral Jofre Torrents al Ajax, Diomande será el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, Sekulic fue presentado como nuevo entrenador del Barça de Basket y también aparece en nuestra portada la prersentación de Kerolin como nueva jugadora del Barça femenino.

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Por último, en el Europeo de natación, plata en equipo técnico para España.

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