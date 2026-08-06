COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy jueves, 6 de agosto de 2026
"Al ataque por Julián"
"Al ataque por Julián" es el gran titular de nuestra portada de hoy jueves 6 de agosto de 2026. El Barça y el futbolista consensúan la estrategia para abordar la ofensiva final y conseguir el fichaje antes del cierre del mercado.
El delantero solicitará una reunión con los dirigentes del Atlético de Madrid para pedir personalmente que negocien con el club blaugrana.
Además, el Barça traspasará al lateral Jofre Torrents al Ajax, Diomande será el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, Sekulic fue presentado como nuevo entrenador del Barça de Basket y también aparece en nuestra portada la prersentación de Kerolin como nueva jugadora del Barça femenino.
Por último, en el Europeo de natación, plata en equipo técnico para España.
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