La portada de SPORT de hoy jueves, 4 de junio de 2026

Leo Messi protagoniza la portada de SPORT de este jueves después de que ayer se conociera que el astro argentino será el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El exjugador del FC Barcelona, actualmente concentrado con la selección de su país de cara al Mundial, recibirá el galardón el próximo 23 de octubre. El jurado decidió otorgar el galardón al rosarino por su deslumbrante trayectoria, sus valores humanos y su constante labor solidaria.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Otra de las noticias de ayer se produjo a última hora, con las elecciones a la presidencia del Real Madrid como tema principal. Florentino Pérez anunció que José Mourinho será nuevamente entrenador blanco la próxima temporada si él continúa siendo el mandamás madridista, mientras que Enrique Riquelme anunció que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en caso de que resulte elegido este domingo. Las espadas están en todo lo alto.

La selección española afronta hoy su penúltima prueba antes del inicio del Mundial. La escuadra de Luis de la Fuente se enfrenta a Irak en Riazor antes de emprender viaje hacia los Estados Unidos.

En el Barça se sigue trabajando de cara a la próxima campaña. Una de las incógnitas es si Marcus Rashford continuará o no en el club. Lo que parece claro es que el Manchester United está dispuesto a negociar para que el inglés siga en el Spotify Camp Nou.

Patri Guijarro también es protagonista de la edición de hoy. En una entrevista concedida a SPORT, la jugadora del Barça confiesa sobre su hasta ahora compañera de equipo Alexia Putellas que "no habrá ninguna otra" como ella.

Y en basket, segundo asalto del play-off de cuartos de final de la Liga Endesa. El Barça intentará lograr el pase a las semifinales en el Palau Blaugrana contra el UCAM Murcia, mientras que el Real Madrid se juega salvar el año en la pista de La Laguna Tenerife.

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