La portada de SPORT de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025 es: "OBJETIVO MUNDIAL". La selección española arranca la fase de clasificación para la cita mundialista de 2026 con un total de siete blaugranas. En los tres parones de este año buscarán lograr el billete para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una mala noticia para los intereses del Barça: Balde cae lesionado y no estará en el inicio de la Champions. El lateral estará entre tres y cuatro semanas de baja.

¡Caos total en la Vuelta a España! La etapa fue neutralizada por las protestas contra Israel y no hubo ganador en Bilbao. El director técnico de la carrera, Kiko García, explicó que "llegado este momento ya nos preocupa la protección de todos".

Hoy la España de Sergio Scariolo se la juega ante Grecia (20:30 horas) para poder seguir con vida en un Eurobasket que se puso muy cuesta arriba con la derrota ante Italia.