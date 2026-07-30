La portada de SPORT de hoy jueves, 30 de julio de 2026

Un contratiempo descarta a Eli Junior Kroupi como candidato a ser el '9' del Barça. El jugador del Bournemouth es el protagonista de la portada de SPORT de este jueves tras lesionarse y romperse el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo cual le supondrá estar al menos cuatro meses en el dique seco. Una situación que hace descartar su fichaje por el club blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La plantilla de Hansi Flick continúa con su preparación en Inglaterra. Alejandro Balde habló para SPORT en una entrevista exclusiva y reconoció sus objetivos para la nueva temporada: "Quiero triunfar en el Barça, mejor que aquí no voy a estar en ningún sitio".

Quien aún no está con sus compañeros -sigue de vacaciones tras conquistar el último Mundial- es Joan Garcia. El de Sallent se mostró ambicioso: "Ya tengo el Mundial, quiero la Champions". Toda una declaración de intenciones.

En el Barça femenino, ayer se conoció la llegada de una delantera top. La internacional brasileña Kerolin Nicoli, procedente del Manchester City, se pondrá a las órdenes de Pere Romeu en esta campaña.

Por su parte, el Real Madrid continúa cerrando su plantilla 2026-2027. El club blanco ya negocia con el Manchester City por el último Balón de Oro de la Copa del Mundo, Rodri. El madrileño puede recalar en el Bernabéu.

El Espanyol disputó ayer su primer partido de la gira inglesa, en Turf Moor. Los de Manolo González empataron contra el Burnley y abrieron y cerraron el marcador con los tantos de Jofre Carreras y Kike García.

Y el Barça de basket ya conoce su calendario en la fase regular de la Euroliga. Los de Sekulic debutarán el 24 de septiembre en el Palau Blaugrana contra el Efes turco, en el que será el primer partido de toda la competición.

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