LA PORTADA SPORT
La portada SPORT de hoy, jueves 30 de abril de 2026
Gol de oro
“Gol de oro” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 30 de abril de 2026. El Atlético de Madrid salió vivo de la ida de semifinales de la Champions League ante el Arsenal tras empatar 1-1 en el Metropolitano, en un partido marcado por el penalti transformado por Julián Álvarez. El tanto del argentino mantiene al equipo de Simeone con opciones intactas de alcanzar la final, aunque todo se decidirá en la vuelta en Londres.
El gol de Julián Álvarez fue decisivo, pero también dejó preocupación en el conjunto rojiblanco. El delantero se retiró tocado durante el segundo tiempo, aunque Simeone confía en recuperarlo para el duelo de vuelta. El Atlético viajará a Inglaterra con la eliminatoria abierta y con la sensación de haber resistido ante un Arsenal exigente.
En clave azulgrana, el vestuario del Barça lo tiene claro: hay que cerrar la Liga cuanto antes. Tras cantar el alirón, la primera decisión importante del club será renovar a Hansi Flick hasta 2028, una muestra de confianza absoluta en el proyecto del técnico alemán. El objetivo inmediato del equipo es no dejar escapar la ventaja y sentenciar el campeonato cuanto antes.
La portada también pone el foco en la crisis del Espanyol, que ha pasado de soñar con Europa a verse obligado a sufrir por el descenso. El conjunto perico atraviesa un momento delicado y necesita reaccionar para evitar un final de temporada angustioso.
En el apartado disciplinario, Esteban Andrada recibe una dura sanción de 13 partidos por su agresión a Pulido, una decisión que marca la actualidad futbolística de la jornada.
En tenis, Jódar cayó con honor ante Jannik Sinner en Madrid por 6-2 y 7-6, compitiendo hasta el final ante uno de los grandes nombres del circuito. Finalmente, en Fórmula 1, Marc Gené habla sobre Fernando Alonso y asegura que el asturiano “sigue teniendo ese fuego interior”, dejando claro que su ambición permanece intacta.
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