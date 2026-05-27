El FC Barcelona ya tiene su primer gran refuerzo para la próxima temporada. Anthony Gordon se convertirá en nuevo jugador azulgrana después del acuerdo alcanzado con el Newcastle. El club pagará alrededor de 70 millones de euros más 10 en variables por el extremo inglés, que aterrizará en Barcelona en las próximas horas para cerrar definitivamente su incorporación.

En el Barça consideran que el futbolista de 25 años encaja perfectamente en el proyecto de Hansi Flick por su velocidad, desborde y capacidad para jugar en varias posiciones del ataque. Gordon llega tras firmar una gran temporada en la Premier League y será una de las apuestas fuertes del club para reforzar la parcela ofensiva.

Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 28 de mayo / sport

La portada también está marcada por la emotiva despedida de Alexia Putellas. La capitana recibió un homenaje en el Camp Nou y en el Johan Cruyff en un día lleno de lágrimas y emoción. “Me voy llena de amor”, aseguró la futbolista en su adiós tras una etapa histórica en el Barça femenino.

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En el resto de la actualidad, el Barça de basket confirmó la salida de Xavi Pascual, mientras que en el Real Madrid, Florentino Pérez ya ha iniciado la campaña electoral apelando al “caso Negreira”. Además, el Crystal Palace dejó al Rayo Vallecano sin el sueño europeo tras derrotarlo en la Conference League.