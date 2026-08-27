Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 27 de agosto de 2026

La portada de SPORT de este jueves está marcada por el mensaje de Joan Laporta, que deja claro que el Barça mantiene firme su apuesta por Julián Álvarez. El presidente azulgrana insiste en que el club sigue interesado en el delantero argentino y que la oferta al Atlético continúa sobre la mesa, pese a la postura del conjunto rojiblanco, que no parece dispuesto a negociar.

La portada de SPORT de hoy jueves, 27 de agosto de 2026 / SPORT.es

La actualidad del Barça también pasa por Rodri, que ya está preparado para debutar con el equipo azulgrana. El centrocampista podría disputar sus primeros minutos en LaLiga ante el Athletic, en el segundo partido del campeonato después del estreno frente al Elche.

En el apartado del mercado, SPORT también repasa las situaciones de varios jugadores. Balde quiere quedarse y convencer a Hansi Flick, mientras que Héctor Fort jugará cedido en la Real Sociedad. Además, el Leipzig aparece como posible destino para Casadó y Álvaro Cortés apunta a salir del club.

La portada también recoge el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu. El Real Madrid se impuso por 4-1 a la Real Sociedad en un partido en el que Mbappé fue protagonista con sus goles, en la vuelta del técnico portugués al estadio madridista.

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Por último, los lectores podrán encontrar toda la información sobre el sorteo de la fase liga de la Champions, que se celebra hoy a partir de las 18.00 horas en Mónaco, además de toda la actualidad del mundo del deporte.