La portada de SPORT de hoy jueves, 26 de marzo de 2026

El Barça volvió a mostrar su superioridad frente al Real Madrid en la UEFA Women's Champions League. 'Otro 2-6 al Madrid' es el titular que preside la portada de SPORT de hoy jueves. Y es que las de Pere Romeu reeditaron aquel marcador que el equipo masculino lograra en mayo de 2009, a las órdenes de Pep Guardiola. Doblete de Pajor y goles de Brugts, Paredes, Vicky López y Alexia Putellas para prácticamente asegurar el pase a las semifinales, a falta del partido de vuelta de la próxima semana en el Spotify Camp Nou. Y este domingo, nuevo clásico en Valdebebas en la Liga F Moeve.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por su parte, la selección española masculina continúa con su preparación para los amistosos contra Serbia y Egipto. Hoy se asoma a las páginas de SPORT Marcos Llorente. El jugador del Atlético es protagonista de una entrevista en la que, una vez más, habló sin pelos en la lengua: "No soy un bicho raro, los raros son los otros".

El éxodo internacional afecta a los entrenamientos del Barça, aunque llegan buenas noticias desde la enfermería. Frenkie de Jong y Jules Kounde están casi listos para volver a jugar. Hansi Flick podrá contar en breve con dos jugadores que estaban en el dique seco.

Mientras, el Real Madrid ya conoce la sanción a Fede Valverde por su expulsión del pasado domingo con roja directa en el derbi frente al Atlético. El uruguayo vio cómo su castigo se reduce tan solo un partido, por lo que solo se perderá el choque de la próxima jornada contra el Mallorca en Son Moix.

También hubo castigo para el Espanyol por el lanzamiento de una botella de agua al árbitro el pasado fin de semana en el partido contra el Getafe. Multa y cierre parcial de la grada del RCDE Stadium en el encuentro de la próxima jornada contra el Levante.

Y hoy será un día importante para la ciudad de Barcelona, porque ya solo quedarán 100 fechas por delante para la salida del Tour de Francia desde la Ciudad Condal. Esta tarde se realizará un acto conmemorativo en el Arc de Triomf, mientras estos días se vive la Volta en las carreteras catalanas, que finalizará el domingo en las rampas de Montjuïc.

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Estos son algunos de los temas que podrá leer en nuestra edición de SPORT de hoy. La encontrará desde primera hora de la mañana en su punto de venta habitual.