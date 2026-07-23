La portada de SPORT de hoy jueves, 23 de julio de 2026

Cubarsí y Lamine Yamal pueden definirse, sin lugar a dudas, como los cracks de oro del FC Barcelona. Este es el tema que preside la portada de SPORT de este jueves. El defensa, nominado mejor joven del Mundial, ha disparado su cotización y ya llega a los 100 millones de euros. Por su parte, el de Rocafonda se ha convertido en el primer jugador que rompe la barrera de los 200 millones de valoración: actualmente está en 220.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Los dos jugadores volverán con la selección española el próximo mes de septiembre y estrenarán la segunda estrella nada más y nada menos que en el mítico estadio de Wembley. Inglaterra será el primer rival de los de Luis de la Fuente en una nueva edición de la Nations League.

Otro de los nombres propios de la última final de la Copa del Mundo es el de Ferran Torres, cuya renovación con el Barça cada vez está más difícil. El de Foios, que acaba contrato en junio de 2027, es objetivo del PSG.

Por otra parte, el Barça femenino presentó ayer a su primer fichaje, la neerlandesa Renee Van Asten. La central firmó hasta 2030 y se pondrá próximamente a las órdenes de Pere Romeu.

Hablando de incorporaciones, por fin el Barça de basket confirmó a su nuevo entrenador. El esloveno Aleksander Sekulic firmó por las dos próximas temporadas y sustituye en el cargo al nuevo entrenador del Dubai, Xavi Pascual.

Finalmente, en nuestra edición de hoy ofrecemos una entrevista con la nadadora artística Iris Tió, en los días previos a los Europeos de París. "El equilibrio con Andrea Fuentes es perfecto", destacó al especialista catalana.

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