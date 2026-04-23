COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy jueves, 23 de abril de 2026
Alarma Lamine
SPORT.es
Victoria agridulce del Barça contra el Celta en el partido de la jornada 33 de LaLIga EA Sports, en una jornada de éxito para el equipo femenino blaugrana. Son protagonistas de una portada de SPORT de este jueves compartida por la alarma por el estado de Lamine Yamal y por las campeonas de la Liga F Moeve.
En el Spotify Camp Nou, el Barça de Flick dio un paso más en sus aspiraciones de revalidar el título de LaLiga EA Sports. Y todo, gracias a un penalti cometido sobre Lamine Yamal, transformado por él mismo y acabado con la lesión del jugador de Rocafonda, que tuvo que retirarse a vestuarios prematuramente. Las previsiones no son nada optimistas.
El Barça mantiene los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, a falta de dieciocho por disputarse en las próximas semanas. El Celta plantó cara y batalló hasta los últimos minutos, pero se marchó de vacío.
Antes del Barça-Celta, la noticia estuvo en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, donde el Barça femenino se proclamó matemáticamente campeón de la Liga F Moeve. La séptima consecutiva y la undécima de su historia. Las de Pere Romeu se impusieron al Espanyol por 1-4 y ratificaron el campeonato. Ahora, a pensar en el Bayern Múnich y en la Women's Champions League.
Otro equipo líder es el Manchester City. Un solitario gol de Haaland encaramó al liderato de la Premier League al conjunto de Pep Guardiola, en su visita a un Burnley que confirmó su descenso matemático a la Championship, acompañando al Wolverhampton.
Y esta tarde-noche, al Espanyol le espera una dura prueba en Vallecas para intentar acabar con su maleficio en 2026. Los de Manolo González visitan al Rayo Vallecano en busca de ratificar la tranquilidad y sumar su primera victoria del año.
Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!
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