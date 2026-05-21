La portada de SPORT de hoy jueves, 21 de mayo de 2026

Frenkie de Jong se sinceró en una entrevista exclusiva concedida a SPORT y que protagoniza nuestra portada de hoy jueves. El neerlandés reconoce alguno de sus errores: "Tuve una época en la que me apretaron para salir del club y estuve enfadado, pero me equivoqué al no hablar con la prensa". Y es que Frenkie señala que no ha sabido venderse bien en sus años en el club.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Una amplia conversación que se desarrolla durante cuatro páginas de nuestra edición, en la que también se da cumplida información de la cena que celebró ayer la plantilla barcelonista en Castelldefels para cerrar el curso, despedir a Lewandowski y celebrar los títulos conseguidos esta temporada, la Liga y la Supercopa de España.

En el universo blaugrana ya se piensa en la gran cita del próximo sábado en Oslo, la final de la UEFA Women's Champions League contra el Olympique Lyoness. Serrajordi o Vicky López es la principal duda de Pere Romeu en su once inicial.

Por otro lado, el Aston Villa se proclamó campeón de la Europa League tras derrotar con claridad en la final de Estambul al Friburgo. Unai Emery, técnico de los 'villanos', conquista por quinta vez esta competición, tras sus éxitos en el Sevilla y el Villarreal.

Y en basket, el nombre propio del día es Issac Bonga. El ala-pívot alemán del Partizan está en la agenda del Barça de cara a la próxima temporada.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.