Marc Casadó es el protagonista de la portada de SPORT de hoy. El canterano del FC Barcelona es el nombre del momento en el mercado azulgrana y podría abandonar la entidad antes de que termine la ventana de fichajes.

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 21 de agosto de 2025 / SPORT.es

El motivo por el que el FC Barcelona no ve con malos ojos su salida es debido a la inyección económica que supondría y, de esta manera, facilitaría las inscripciones pendientes. Por otro lado, el jugador debe decidir que hacer con su futuro. Es consciente de que no es de los jugadores que más entra en los planes de Hansi Flick. Deberá o aceptar la mejor oferta posible o esperar a enero para ver si ha tenido oportunidades para jugar.

En clave madridista, Vinicius sigue siendo el mismo del año pasado. El brasileño está lejos de su mejor versión ante un Mbappé que está destinado a liderar al equipo.

En el mercado de fichajes, el gran nombre del día es el de Umar Sadiq. El conjunto catalán quiere firmar en propiedad al delantero de la Real Sociedad, con el Valencia también interesado.

En polideportivo, España tiene este jueves el último encuentro preparatorio antes de arrancar el EuroBasket. Se mide ante Alemania en un encuentro en el que deberá mejorar las sensaciones previas para arrancar el campeonato de la mejor manera posible.