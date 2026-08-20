El Barça cierra la pretemporada con victoria y buenas sensaciones. El conjunto de Hansi Flick conquistó el 61º Trofeo Joan Gamper tras imponerse por 2-1 al Al-Ahly en el Spotify Camp Nou, en el último ensayo antes del estreno liguero. Bajo el titular “Listos para LaLiga”, SPORT destaca un triunfo con Hamza y Raphinha como goleadores.

Hamza volvió a ver portería y termina como máximo goleador azulgrana del verano, mientras que Raphinha anotó de penalti. La noche también dejó los estrenos de Adayemi y Gordon en el Spotify Camp Nou, además de la primera aparición de Rodri ante la afición después de su fichaje. El centrocampista fue recibido con una gran ovación.

Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 20 de agosto / SPORT

El Barça pone así punto final a su preparación y centra ya todas las miradas en LaLiga. Hansi Flick se mostró ambicioso antes de comenzar la competición y prometió “luchar por todos los títulos”, después de una pretemporada en la que los jóvenes también han ganado protagonismo.

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